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    Туск зустрінеться із Порошенком

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    <p>Зустріч Порошенка та Туска пройде у Брюсселі</p> - Туск зустрінеться із Порошенком

    Зустріч Порошенка та Туска пройде у Брюсселі

    Туск і Порошенко візьмуть участь у спільній вечері 20 березня

    Президент Європейської ради Дональд Туск і президент України Петро Порошенко наступного тижня проведуть зустріч у Брюсселі.

    Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

    Туск і Порошенко візьмуть участь у спільній вечері 20 березня о 19:00 за місцевим часом (о 20:00 за Києвом).

    Наступного дня у Брюсселі відкривається дводенний саміт ЄС, основна частина якого буде присвячена Brexit.

    Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Дональд Туск закликав країни Європейського союзу не дозволити антиєвропейським силам вплинути на вибори і визначати ключові пріоритети і нове керівництво Європейського союзу. 

    Як відомо,  в Європейському союзі готуються до можливих спроб Росії втрутитися у вибори в Європарламент. Зокрема, ЄС розробляє систему попередження про інформаційних атаках і боротьби з пропагандою ззовні. Глава американської компанії FireEye Бен Рід, що займається питаннями кібербезпеки, заявив, що почастішали спроби атак на європейські держструктури і медіа за останні півроку.

    Напередодні міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон повідомляв, що Російська Федерація залишається основною загрозою безпеки в Європі.

    Джерело: День

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