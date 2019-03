Twitter запустив новий месенджер

Додаток поки доступний в режимі тестування і лише для гаджетів, які працюють на системі iOS

Twitter готується запустити новий додаток twttr, призначений для обміну повідомленнями. Прототипний додаток Twitter стане доступним для тестування, починаючи з нинішнього дня. Про це пише Crunch.

Twttr було вперше представлено на конференції CES в січні цього року. Він спрямований на те, щоб запропонувати користувачам Twitter більш експериментальний простір для тестування, де компанія може випробувати нові ідеї за межами своєї загальнодоступної мережі, отримати зворотний зв'язок від тестувальників, а потім розробити нові функції в результаті того, що вона дізнається.

Want to help us build some new Twitter features?



We want it to be easier to read, understand, and join conversations — and we’d love to know what you think.



Sign up to be one of the first to try out our new prototype app, twttr. #LetsHaveAConvo