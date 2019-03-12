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    Twitter запустив новий месенджер

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    <div class="post-item__photo-author">Додаток доступний лише для гаджетів на iOS</div> - Twitter запустив новий месенджер
    Додаток доступний лише для гаджетів на iOS
    Фото: Tech Crunch

    Додаток поки доступний в режимі тестування і лише для гаджетів, які працюють на системі iOS

    Twitter готується запустити новий додаток twttr, призначений для обміну повідомленнями. Прототипний додаток Twitter стане доступним для тестування, починаючи з нинішнього дня. Про це пише Crunch.

    Twttr було вперше представлено на конференції CES в січні цього року. Він спрямований на те, щоб запропонувати користувачам Twitter більш експериментальний простір для тестування, де компанія може випробувати нові ідеї за межами своєї загальнодоступної мережі, отримати зворотний зв'язок від тестувальників, а потім розробити нові функції в результаті того, що вона дізнається.

    Спочатку новий додаток twttr буде зосереджений на тестуванні нових дизайнів для чатів.

    Бета-додаток доступний поки що лише для iOS, а всім тим, хто хоче взяти участь в тестуванні, потрібно буде залишити спеціальну заявку.

    Також нагадаємо, що Apple в цьому місяці представить два нових сервіси.

    Twitter
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