Apple в цьому місяці представить два нових сервіси



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Компанія Apple представить сервіс потокового телебачення

Apple також може представити нові моделі планшетних комп’ютерів iPad і навушників AirPods

Корпорація Apple, як очікується, представить 25 березня нові сервіси — потокового телебачення і оповіщення про новини. Про це повідомив в понеділок інтернет-портал The Verge.

Компанія оголосила, що 25 березня має намір провести презентацію, однак, що саме вона має намір показати, офіційно не уточнюється. У заяві лише говориться, що настане «час для шоу». На захід запрошують журналістів провідних американських галузевих ЗМІ.

За відомостями джерел The Verge, компанія представить сервіс потокового телебачення. Він, як очікується, стане доступним вже цієї весни. Крім того, як зазначає портал, Apple, найімовірніше, продемонструє оновлений новинний сервіс. Він, зокрема, імовірно, дозволить за спрощеною системою оформляти підписку відразу на цілий ряд ЗМІ, в тому числі газети і журнали.

У публікації констатується, що Apple також може представити нові моделі планшетних комп’ютерів iPad і навушників AirPods.

Приблизно дві третини виручки Apple доводилося в останні роки на реалізацію смартфонів iPhone. Представники компанії раніше неодноразово заявляли про необхідність зменшити залежність від даної продукції. Глава Apple Тім Кук, зокрема, неодноразово наголошував, що розраховує на збільшення прибутку від різних сервісів.