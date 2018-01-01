У 2017 році українці сплатили понад 15 мільярдів військового збору

Найбільша сума військового збору надійшла до бюджету в грудні - понад 1,7 млрд грн

Надходження військового збору до державного бюджету України у 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 31,5%, або на 3,6 млрд грн, до 15 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби. «Найбільше військового збору сплачено платниками міста Києва - 2,398 млрд грн, 859 млн грн надійшло до бюджету від платників



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Військовий збір в Україні введено з 3 серпня 2014 року

Найбільша сума військового збору надійшла до бюджету в грудні - понад 1,7 млрд грн

Надходження військового збору до державного бюджету України у 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 31,5%, або на 3,6 млрд грн, до 15 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби.

«Найбільше військового збору сплачено платниками міста Києва - 2,398 млрд грн, 859 млн грн надійшло до бюджету від платників Дніпропетровської області, 810 млн грн - Харківської області і 679 млн грн - Львівської області», - йдеться в повідомленні.

Найбільша сума військового збору у 2017 році в бюджет надійшла в грудні - понад 1,7 млрд грн.