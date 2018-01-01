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    У 2017 році українці сплатили понад 15 мільярдів військового збору

    Найбільша сума військового збору надійшла до бюджету в грудні - понад 1,7 млрд грн
    Надходження військового збору до державного бюджету України у 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 31,5%, або на 3,6 млрд грн, до 15 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби. «Найбільше військового збору сплачено платниками міста Києва - 2,398 млрд грн, 859 млн грн надійшло до бюджету від платників
    • Сьогодні, 20:02
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    <em>Військовий збір в Україні введено з 3 серпня 2014 року</em>
    Військовий збір в Україні введено з 3 серпня 2014 року

    Найбільша сума військового збору надійшла до бюджету в грудні - понад 1,7 млрд грн

    Надходження військового збору до державного бюджету України у 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 31,5%, або на 3,6 млрд грн, до 15 млрд грн.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби.

    «Найбільше військового збору сплачено платниками міста Києва - 2,398 млрд грн, 859 млн грн надійшло до бюджету від платників Дніпропетровської області, 810 млн грн - Харківської області і 679 млн грн - Львівської області», - йдеться в повідомленні.

    Найбільша сума військового збору у 2017 році в бюджет надійшла в грудні - понад 1,7 млрд грн.

    Військовий збір в Україні введено з 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% від об'єкта оподаткування. Платниками збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

    Для резидента об'єктом оподаткування збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування; іноземні доходи, отримані з джерел за межами України.

    Об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування.
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