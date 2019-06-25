У 95 Кварталі обіцяють на цих вихідних почати критикувати Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Жидков Фото: пресслужба «Кварталу»

Телеканал Коломойського запускає «аналітичну програму з елементами гумору, іронії і сатири»

29 червня о 20:15 в ефірі каналу «1+1» стартує новий авторський проект Валерія Жидкова – «Де-мократія?». Це аналітична програма з елементами гумору, іронії і сатири. Про це повідомила пресслужба «Кварталу».

«У «Кварталі» вже з'явилася перша людина, яка буде критикувати нинішнього президента Володимира Зеленського. Валерій, автор і ведучий нового проекту, буде аналізувати те, що відбувається в країні, докопуючись до суті і причин тих чи інших подій. В основу кожного з випусків програми будуть братися актуальні події та проблеми поточного тижня. Валерій у своєму проекті дасть довгоочікувані відповіді на запитання: у чому причина тих чи інших вчинків політичних сил, що керує політиками і чому виходить так, що у нас нічого не виходить», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що проект «Де-мократія?» підніме питання: чи є у нас взагалі демократія – влада народу, в чому вона полягає, і чи є якійсь зміст під цією гучною назвою.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Зеленський склав присягу і став шостим президентом України.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського. Відомо, що Іван Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ «Квартал 95», а з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ «Студія Квартал-95».

Нагадаємо також, що наприкінці травня Зеленський відвідав концерт «Ліги сміху», де він раніше був ведучим.

Зазначимо, що 23 і 25 травня в Києві в «Жовтневому палаці» проходила зйомка нових програм гумористичного шоу «Ліга сміху». Його раніше вів Володимир Зеленський, який став президентом України.

Замість нього новим ведучим став Євген Кошовий.

Нагадаємо, «Вечірній квартал» замість Зеленського будуть вести учасники команди «Днепр», актори та ведучі Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.

Також на постійній основі до «Кварталу» приєднується капітан команди «Стадіон Діброва» Володимир Мартинець.

Постановкою номерів замість Зеленського у «Кварталі» займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

У дитячій версії програми «Розсміши коміка» Зеленського замінив Юрій Ткач. Хто замінить Зеленського у дорослій версії програми наразі невідомо.



