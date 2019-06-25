На Банковій передумали вести розслідування щодо «плагіату» виступу Зеленського в Брюсселі



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В Адміністрації президента заявили про «стереотипні підходи» чиновників до підготовки тексту промови Зеленського в Брюсселі

Адміністрація Президента України повідомила, що в промові Президента Володимира Зеленського під час виступу в Брюсселі були використані тези та висловлювання Петра Порошенка, які назвали «відвертим плагіатом», через стереотипність підходів неназваних державних службовців та використання ними наявних напрацювань.

Про це 25 червня повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь АП на запит журналістів агентства.

В Адміністрації президента пояснили, що відмовилися від проведення службового розслідування щодо даного казусу.

«Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу Президента України, було ухвалено рішення про відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компроментації посадових осіб чи української зовнішньої політики в цілому», - заявили в АП.

Також на Банковій наголосили, «що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України та підкреслював відданість курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє Президент Володимир Зеленський».

Нагадаємо, 5 червня під час візиту в Брюссель Володимир Зеленський повторив слова Петра Порошенка, сказані п’ятим президентом 18 травня.

Прессекретар Порошенка Святослав Цеголко назвав цю ситуацію «банальним плагіатом».

У пресслужбі Зеленського заявили про диверсію. Заступник глави АП з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування. Наголошувалося, що в разі підтвердження інформації про те, що хтось з посадовців МЗС співпрацює з Порошенком, «будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки».