Разумков пропонує створити незалежну комісію, яка визначатиме олігархів

Разумков: «На мій погляд, це має бути незалежна комісія, яка може діяти при НАЗК».

За словами голови Ради, щоб уникнути конфлікту інтересів, не РНБО, а незалежний орган має визначати перелік «олігархів».

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пропонує створити комісію при Національному агентстві з питань запобігання корупції для визначення переліку осіб, які мають надмірний вплив і значну економічну й політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Про це повідомила пресслужба апарату Ради.

«На мій погляд, це має бути незалежна комісія, яка може діяти при НАЗК. Я подавав відповідні правки. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, громадською, не потребуватиме додаткових видатків на свою діяльність. Організаційний процес роботи комісії фактично забезпечуватиме НАЗК», – сказав Разумков в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, щоб уникнути конфлікту інтересів, не Рада національної безпеки і оборони (РНБО), а незалежний орган має визначати перелік «олігархів».

Разумков наголосив на своїй підтримці ідеї декларування чиновниками зустрічей із представниками бізнесу, закладеній у законопроекті президента України Володимира Зеленського про деолігархізацію.

«Але й тут усе має бути прозоро. Щоб ніхто не міг дорікати представникам влади, що прописали щось під себе. Якщо ми запускаємо такий механізм, то він має діяти постійно», – наголосив спікер.

Разумков також повідомив, що подано 1230 поправок до другого читання законопроекту.

На його думку, ще необхідно затвердити деякі інші ініціативи для врегулювання відносин між владою і бізнесом, зокрема, про лобіювання і антитрастове законодавство, виконувати функцію боротьби з монополіями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Також, Разумков розповів, скільки поправок внесли до закону про олігархів.

Як повідомлялося, РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

До слова, депутатка Сюмар пояснила, чому закон про олігархів – «найбільша корупційна схема».



