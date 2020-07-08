У Австрії від каменепаду загинули туристи



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Траагедія сталася у популярній у туристів ущелині Береншютцкламм

Кілька уламків породи вирвалися із крутих скель і впали на людей

У горах землі Штирія в Австрії стався каменепад, в результаті якого загинули дві людини і ще семеро постраждали. Про це з посиланням на місцевих рятувальників повідомляє Reuters в середу, 8 липня.

Зараз на місці проводиться великомасштабна операція поліції, гірничорятувальної служби, Червоного Хреста і пожежної бригади. Використовуються три вертольоти.

Каменепад стався у важкодоступній зоні. Рятувальникам доводиться спускатися на мотузках або підійматися з прилеглого населеного пункту не менше години, щоб дістатися до місця події.

Рятувальники були змушені обшукати надзвичайно холодний потік Мікснітц, оскільки у ньому могли бути жертви.

Вже підтверджено загибель двох людей і поранення ще сімох. Точної інформації про походження постраждалої групи немає, але деякі з членів групи можуть бути іноземцями, оскільки для надання невідкладної допомоги попросили послуги перекладача.

Вважається, що кілька уламків породи вирвалися із крутих скель і впали на людей. Це відбувається в ущелині час від часу, але ще ніколи не закінчувалось так трагічно.

Береншютцклямм - водоносна ущелина, одна з найдовших в Австрії, якою можна мандрувати через дерев’яні східці. У минулому близько 40 тисяч відвідувачів приїжджали щороку, щоб здійснити багатогодинну прогулянку ущелиною.