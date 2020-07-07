  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В ОБСЄ «шоковані» вбивством чеченського критика Кадирова в Австрії

    • Розсилка
    <p>Блогера Маміхана&nbsp;Умарова застрелили в голову</p> - В ОБСЄ «шоковані» вбивством чеченського критика Кадирова в Австрії

    Блогера Маміхана Умарова застрелили в голову

    ОБCЄ закликає Австрію провести швидке і ретельне розслідування злочину

    Скоєне в Австрії вбивство чеченського блогера Маміхана Умарова, відомого своєю критикою лідера Чечні Рамзана Кадирова, викликало шок в ОБСЄ.

    Про це йдеться в заяві представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлема Дезіра, опублікованій у Twitter.

    «Шокований вбивством блогера Маміхана Умарова 4 липня біля Відня, Австрія. Умаров був відомий своїм блог-каналом Anzor Tscharto Martin Beck», - зазначив Дезір.

    Він закликав Австрію повести швидке і ретельне розслідування цього злочину.

    Раніше повідомлялося, що у Відні застрелили у голову Маміхана Умарова (псевдо Анзор із Відня), який публічно критикував владу Чечні та особисто Рамзана Кадирова і попередив колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, що Кадиров замовив його вбивство.

    Наразі відомо, що австрійська поліція взяла під варту двох чеченців як підозрюваних у вбивстві Умарова.

    Застрелений Умаров був головним свідком у справах: про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення) та теракту в Києві під телеканалом «Еспресо» (25 жовтня 2017, на тоді ще народного депутата Мосійчука вчинили замах: його поранено, в результаті якого загинули кілька людей).

    Австрія ОБСЄ кримінал Чечня Рамзан Кадиров вбивство розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ