В ОБСЄ «шоковані» вбивством чеченського критика Кадирова в Австрії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блогера Маміхана Умарова застрелили в голову

ОБCЄ закликає Австрію провести швидке і ретельне розслідування злочину

Скоєне в Австрії вбивство чеченського блогера Маміхана Умарова, відомого своєю критикою лідера Чечні Рамзана Кадирова, викликало шок в ОБСЄ.

Про це йдеться в заяві представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлема Дезіра, опублікованій у Twitter.

«Шокований вбивством блогера Маміхана Умарова 4 липня біля Відня, Австрія. Умаров був відомий своїм блог-каналом Anzor Tscharto Martin Beck», - зазначив Дезір.

Він закликав Австрію повести швидке і ретельне розслідування цього злочину.

Раніше повідомлялося, що у Відні застрелили у голову Маміхана Умарова (псевдо Анзор із Відня), який публічно критикував владу Чечні та особисто Рамзана Кадирова і попередив колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, що Кадиров замовив його вбивство.

Наразі відомо, що австрійська поліція взяла під варту двох чеченців як підозрюваних у вбивстві Умарова.

Застрелений Умаров був головним свідком у справах: про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення) та теракту в Києві під телеканалом «Еспресо» (25 жовтня 2017, на тоді ще народного депутата Мосійчука вчинили замах: його поранено, в результаті якого загинули кілька людей).