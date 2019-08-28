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    У багатокімнатних квартирах дозволили по-новому проектувати кухні

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    У багатокімнатних квартирах дозволили по-новому проектувати кухні

    Раніше це дозволялося лише для однокімнатних квартир

    У квартирах з двома та більше кімнатами дозволено проектувати кухні, не відокремлені від інших приміщень стінами, так звані кухні-ніші та кухні-вітальні.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

    Згідно з новими державно-будівельними нормами, з 1 грудня 2019 року допускається влаштування кухні-ніші, а також об’єднання кухні із вітальнею, якщо вона буде обладнана електричною плитою та механічною витяжною вентиляцією.

    Як зазначили в прес-службі, таке нововведення дасть можливість більш корисно та раціонально використовувати житлову площу.

    Нагадаємо, зміни до державних будівельних норм (ДБН) з проектування автостоянок і гаражів, які набувають чинності з 1 липня, дозволяють проектувати ліфти з громадських будівель до підземних паркінгів під ними.

    квартира
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