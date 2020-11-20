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    У Росії зарізали чоловіка, який попросив одягнути маски у маршрутці

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    Підозрюваних у вбивстві затримли - У Росії зарізали чоловіка, який попросив одягнути маски у маршрутці
    Підозрюваних у вбивстві затримли

    Суперечка у маршрутці переросла в бійку, яка продовжилася на вулиці, де чоловік отримав смертельне ножове поранення

    У Росії 53-річний житель міста Муріно Ленінградської області загинув після конфлікту з пасажирами маршрутки, яким зробив зауваження через відсутність захисної маски. Про це повідомляє пресслужба поліції Ленінградській області.

    Зазначається, що смерті чоловіка передував конфлікт в маршрутці: він зробив двом пасажирам без масок, чоловікові та жінці, зауваження.

    «Суперечка переросла в бійку, яка продовжилася на вулиці. Чоловік, який виявився заступником директора науково-дослідного сертифікаційного центру, отримав від нападників смертельне ножове поранення. Його тіло виявили біля будинку на Індустріальному проспекті»,— йдеться у повідомленні.

    У скоєнні злочину підозрюють 40-річного уродженця Оренбурзької області та його 34-річну знайому. Їх затримали 18 листопада. Чоловік раніше судимий за незаконний обіг наркотиків і навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. За версією поліції, саме він вдарив загиблого ножем.

    До слова, у світі станом на 20 листопада коронавірус зафіксували у 57,383,622 людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,368,510 осіб, а одужали - 39,861,800.

    Теги: Росія вбивство чоловік коронавірус
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