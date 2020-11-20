У Росії зарізали чоловіка, який попросив одягнути маски у маршрутці

Суперечка у маршрутці переросла в бійку, яка продовжилася на вулиці, де чоловік отримав смертельне ножове поранення

У Росії 53-річний житель міста Муріно Ленінградської області загинув після конфлікту з пасажирами маршрутки, яким зробив зауваження через відсутність захисної маски. Про це повідомляє пресслужба поліції Ленінградській області.

Зазначається, що смерті чоловіка передував конфлікт в маршрутці: він зробив двом пасажирам без масок, чоловікові та жінці, зауваження.

«Суперечка переросла в бійку, яка продовжилася на вулиці. Чоловік, який виявився заступником директора науково-дослідного сертифікаційного центру, отримав від нападників смертельне ножове поранення. Його тіло виявили біля будинку на Індустріальному проспекті»,— йдеться у повідомленні.

У скоєнні злочину підозрюють 40-річного уродженця Оренбурзької області та його 34-річну знайому. Їх затримали 18 листопада. Чоловік раніше судимий за незаконний обіг наркотиків і навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. За версією поліції, саме він вдарив загиблого ножем.

До слова, у світі станом на 20 листопада коронавірус зафіксували у 57,383,622 людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,368,510 осіб, а одужали - 39,861,800.