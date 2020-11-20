Арахамія пішов на самоізоляцію через підозру на коронавірус

Давид Арахамія здав два тести на коронавірус – один з них виявився позитивним

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пішов на самоізоляцію через підозру на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна.

Прес-секретар Арахамії Юлія Палійчук заявила, що поки не може підтвердити, що Арахамія захворів на COVID-19.

«Я не можу підтвердити інформацію, що Арахамія захворів. Він здав два тести. Перший тест показав позитивний результат, другий тест - негативний...Він пішов на самоізоляцію, працює дистанційно», – зазначила прес-секретар.

Вона додала, що третій тест парламентар ймовірно робитиме завтра.

Раніше на коронавірус захворів президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Коронавірус також виявлений у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого віце-спікера Руслана Стефанчука та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що наразі близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Зокрема, заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота: