У Берліні назвали кандидатуру майбутнього міністра оборони



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Аннегрет Крамп-Карренбауер

Урсула фон дер Ляйєн було обрано головою Єврокомісії

Наступним міністром оборони ФРН ймовірно стане голова Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

«Аннегрет Крамп-Карренбауер абсолютно несподівано стане новим міністром оборони. Вона займе місце Урсули фон дер Ляйєн», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок фон дер Ляйєн було обрано головою Єврокомісії. У середу вона повинна скласти свої повноваження керівника бундесверу.

Після її обрання канцлер Ангела Меркель пообіцяла, що посада не буде довго вакантної й нового міністра призначать швидко.

Звучали різні припущення з приводу майбутнього глави військового відомства, зокрема, називався міністр охорони здоров’я Йенс Шпан, однак Крамп-Карренбауер в них точно не було. В даний час політик навіть не входить до складу уряду, і постійно повторювала, що не планує бути в ньому.

16 липня Європейський парламент затвердив призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії.

П'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав Урсулу фон дер Лейен з обранням на посаду президента Європейської Комісії.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн повідомила про намір піти у відставку.

Зазначимо, Урсула фон дер Ляйєн стала першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини за всю історію держави. До цього вона була міністром праці та соціальних питань, а також очолювала Міністерство у справах сім'ї.