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    У Берліні оголосили про надзвичайну кліматичну ситуацію

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    <div class="ImageDescription-caption">Акція школярів та молоді на захист клімату, Берлін, 29 березня 2019 року</div> <div class="ImageDescription-creator"></div> - У Берліні оголосили про надзвичайну кліматичну ситуацію
    Акція школярів та молоді на захист клімату, Берлін, 29 березня 2019 року
    Фото: EPA-EFE/FELIPE TRUEBA

    Новий статус гарантує, що у всіх майбутніх законодавчих актах будуть враховуватися проблеми зміни клімату

    Сенат Берліна оголосив кліматичну надзвичайну ситуацію для міста, пише в середу, 11 грудня, Euractiv.

    Ухваленню такого рішення передувало те, що соціал-демократи (СДПН) погодилися підписати законопроект, поданий сенатором Реджиною Гюнтер від партії зелених, який був відкладений на тиждень.

    Цей новий статус гарантує, що у всіх майбутніх законодавчих актах будуть враховуватися проблеми зміни клімату.

    Подібне рішення прийняли вже 50 муніципалітетів у Німеччині, але Берлін став першою федеральною землею, яка затвердила його як закон.

    У вересні в Німеччині прийняли широкий кліматичний пакет заходів, що передбачає до 2030 року не менше 100 млрд євро на охорону навколишнього середовища.

    На електростанції в Німеччині припадає близько 2% світових викидів, які є причиною нагрівання атмосфери Землі, танення льодовиків, підвищення рівня моря. Німеччина в цьому році вже оголосила про відмову від вугілля до 2038 року, але зіткнулася з місцевим опором з боку шахтарських регіонів.

    Як повідомлялося, швидкість танення льоду Гренландії з 1992 по 2018 рік збільшилася в сім разів, тому до кінця XXI століття тала вода з острова може призвести до зростання рівня Світового океану на 7 сантиметрів.

    Також наприкінці листопада Європарламент оголосив надзвичайну екологічну ситуацію

    екологія Німеччина клімат Європа закон Берлін
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