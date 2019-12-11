У Берліні оголосили про надзвичайну кліматичну ситуацію
Новий статус гарантує, що у всіх майбутніх законодавчих актах будуть враховуватися проблеми зміни клімату
Сенат Берліна оголосив кліматичну надзвичайну ситуацію для міста, пише в середу, 11 грудня, Euractiv.
Ухваленню такого рішення передувало те, що соціал-демократи (СДПН) погодилися підписати законопроект, поданий сенатором Реджиною Гюнтер від партії зелених, який був відкладений на тиждень.
Цей новий статус гарантує, що у всіх майбутніх законодавчих актах будуть враховуватися проблеми зміни клімату.
Подібне рішення прийняли вже 50 муніципалітетів у Німеччині, але Берлін став першою федеральною землею, яка затвердила його як закон.
У вересні в Німеччині прийняли широкий кліматичний пакет заходів, що передбачає до 2030 року не менше 100 млрд євро на охорону навколишнього середовища.
На електростанції в Німеччині припадає близько 2% світових викидів, які є причиною нагрівання атмосфери Землі, танення льодовиків, підвищення рівня моря. Німеччина в цьому році вже оголосила про відмову від вугілля до 2038 року, але зіткнулася з місцевим опором з боку шахтарських регіонів.
Як повідомлялося, швидкість танення льоду Гренландії з 1992 по 2018 рік збільшилася в сім разів, тому до кінця XXI століття тала вода з острова може призвести до зростання рівня Світового океану на 7 сантиметрів.
Також наприкінці листопада Європарламент оголосив надзвичайну екологічну ситуацію.