У Берліні переклали книгу Сенцова на німецьку мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов

У восьми оповіданнях Сенцова, виданих німецьким видавництвом, йдеться про свободу та самовизначення, близькість, сім'ю та дружбу, втрату та любов

Збірку автобіографічних оповідань кінорежисера Олега Сенцова «Жизня» видали в Берліні у перекладі німецькою мовою під назвою Leben.

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard.

«У восьми оповіданнях Сенцова, виданих німецьким видавництвом Voland & Quist під сильною назвою «Життя», йдеться про свободу та самовизначення, близькість, сім'ю та дружбу, втрату та любов. Розмова йде про життя, яке наповнює наші вени соком сонця і шумом Всесвіту», - зазначається в повідомленні.

Газета нагадує, що схоплений в окупованому Криму український режисер у серпні 2015 року був незаконно засуджений в РФ до 20 років ув’язнення за сфабрикованим обвинуваченням у тероризмі.

«Якби російський уряд не завдав жахливого удару по сусіду, Сенцов сьогодні міг би бути відомим режисером у своїй країні. Своїми короткометражними фільмами та першим повнометражним фільмом «Гравець» він довів, що в нього є все, що потрібно. Він би ходив по червоних доріжках кінофестивалів, приймав призи, давав інтерв'ю, відточував би свою кар'єру як художник», - зазначає автор статті.

Нагадаємо, у травні вийде перша збірка творів Сенцова українською.

До слова, нещодавно політв'язень Кремля кінорежисер Олег Сенцов написав листа з колонії в Лабитнангі (Росія).

Джерело: Укрінформ