Вийде перша збірка творів Сенцова українською



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Політв'язень Кремля кінорежисер Олег Сенцов Фото: allkharkov.ua

Збірку під назвою «Жизня» опублікує за місяць «Видавництво Старого Лева»

Вийде перша збірка творів політв'язня Кремля кінорежисера Олега Сенцова українською. Про це повідомило Українське відділення Міжнародного Пен-клубу, яке надасть виданню статус книги в межах «Бібліотеки Українського ПЕН».

Це перша публікація творів Олега Сенцова в перекладі українською мовою, що будуть подані поруч із російськомовними оригіналами. Збірку під назвою «Жизня» опублікує за місяць «Видавництво Старого Лева». Переклад – Сергій Осока. Передмова – Тетяна Терен.

Раніше повідомлялося, що у Києві 31 березня відбувся повторний показ вистави «Номери» за п'єсою Сенцова.

Нагадаємо, нещодавно політв'язень Кремля кінорежисер Олег Сенцов написав листа з колонії в Лабитнангі (Росія).

Раніше повідомлялося, що російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.

Як відомо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листи від трьох українських політв’язнів Кремля - Олега Сенцова, Микола Карпюка та Романа Сущенка.