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    У Берліні поховають останки понад 300 жертв нацизму, знайдені в будинку професора анатомії

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    <p>Музей в'язниці Пльотцензеє в Берліні&nbsp;</p> - У Берліні поховають останки понад 300 жертв нацизму, знайдені в будинку професора анатомії

    Музей в'язниці Пльотцензеє в Берліні 

    Фото: A.Savin

    Зразки тканин жертв зберігалися в будинку професора анатомії Берлінського університету Германа Штіве

    Понад 300 зразків тканин людей, убитих нацистами, будуть поховані в Берліні 13 травня, через 74 роки після закінчення Другої світової війни.

    Про це повідомило німецьке видання Bild am Sonntag.

    Зразки тканин невеликого розміру зберігалися в будинку професора анатомії Берлінського університету Германа Штіве. Він відбирав тканину під час анатомічного дослідження тіл, у деяких випадках і через кілька хвилин після вбивства людей у берлінській в’язниці Пльотцензеє.

    Зразки тканин виявили в будинку професора його спадкоємці в 2016 році і передали лікарні «Шаріте». Директор берлінського Меморіального центру німецького Опору Йоханнес Тюхель вивчив зразки тканини і описав їх.

    Тюхель дійшов висновку, що Штіве систематично допомагав нацистському рейхсміністру юстиції в приховуванні слідів злочинних дій. У Штіве працював шофер, який доставляв йому з в'язниці тіла в'язнів з числа учасників опору. Він знімав з жертв прикраси, що містили золото або золоті коронки.

    Зазначається, що професор ретельно записував результати анатомічних досліджень, які він проводив. З 184 тіл 172 були жіночими.

    Штіве помер у 1952 році від інсульту.

    Джерело: Радіо Свобода

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