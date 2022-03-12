Білорусь відправила до кордону з Україною п’ять батальйонно-тактичних груп

Міноборони Білорусії заперечує, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці Росії

У Білорусі вирішили відправити до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп – на заміну військовим, які перебувають там зараз. Тамтешнє Міноборони заперечує, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці Росії. Повідомлення відомство розмістило у своєму Телеграм-каналі.

Від імені начальника генштабу Збройних сил, першого заступника міністра оборони генерал-майора Віктора Гулевича повідомляють, що наразі на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п’ять батальйонно-тактичних груп – «з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин».

Зазначається, що ці військові займаються розвідкою, патрулюванням, охороною об’єктів та оборони на дорожних напрямках.

«Найближчим часом планується замінити їх також п’ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов’язане з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території», – заявив начальник генштабу Білорусі.

Нагадаємо, Міністерство оборони США поки не має доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань.

11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

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