Не треба помилятися. Білорусь втягнута у війну з першого дня

Досить розмірковувати про роль білорусів у нинішній ситуації

Мовою оригіналу

У меня уже кровь из ушей начинает идти, когда я слышу, что кто-то якобы собирается «втянуть» Беларусь в войну. Что бы ни имелось в виду – будь то народ или режим – в обоих случаях это совершенно мимо.

Просто забудьте эту терминологию. Совсем.

На голову не налазит, сорян за мариупольский сленг, как можно было до сих пор не отдуплить, что Лукашенко – это вражина. Я кричал об этом много лет, но мой голос едва слышно, аудитория не слишком велика.

Его никто не вовлекал – ни силой, ни обманом – в эту войну. Он естественный союзник Путина. И не Путин подсунул ему эту карту, не Путин дал выучить речь, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь первой, поэтому как хорошо, что мы её опередили. Всё сам. У меня есть подозрение, что он даже стал мотором этой кровавой авантюры, её «душой», но это уже не так важно.

Главное, что Лукашенко знал о ней давно и сознательно поддерживает. Украина делала очень большую ошибку, когда была с ним вась-вась до последнего

Ну и просто железобетонный факт: без территории Беларуси в качестве плацдарма российское наступление такого масштаба было бы очень затруднено, если вообще возможно. Заискивать на этом фоне с ней, мол, мы никогда по вам не ударим, вы же нам как родные, это как минимум очень странно.

Беларусь является страной-агрессором по отношению к Украине. Разговаривать и обходиться с ней нужно соответствующим образом, никак иначе. Укорять беларусов, что они не могут снести совершенно отмороженную диктатуру силой, но при этом не отвечать на ракетные удары и авианалёты с территории Беларуси, на заход оттуда танковых и прочих колонн, да ещё и заверять в отсутствии таких намерений, – это вообще шизофрения какая-то, ей-богу.

Что касается народа, то вот вам не голословное утверждение, а цифры соцопроса: поддержка участия белорусской армии в российской агрессии против Украины находится в пределах статистической погрешности – тех самых пресловутых 3%. Вполне оправданным будет сказать, что вообще никто среди беларусов эту идею не поддерживает. Кроме режимных псов и немногих русскомирских упырей, которые там осели.

Взывать к беларусам – это to preach to the converted. Не нужно их ни в чём убеждать, абсолютное большинство и без того поддерживает Украину

Но проблема остаётся той же: их преследуют даже за высказывания против войны. Вот как задержали сегодня топ-автора русскоязычной википедии минчанина Марка Бернштейна, например. Да что там высказывания, за антивоенные молитвы задерживают! Антивоенные граффити – уголовка. Акты саботажа – это и вовсе сразу терроризм.

Единственное, к чему есть смысл призывать беларусов – вступать в ряды добровольческих формирований, благо такое уже существует (батальон имени Кастуся Калиновского уже стоит на страже Киева). Или присоединяться к волонтёрскому движению. Собственно, они уже это делают, но дополнительно стимулировать лишним не будет.

А вот пытаться их усовестить, тем более обвинять и проклинать, это совсем мимо. Только душу травите тем, кто уже вписался за Украину. Никто или почти никто не делает этого по отношению к жителям оккупированного Крыма или ОРДЛО. Как бы все всё понимают. Ну так беларусы живут в условиях жёсткой репрессивной системы уже 28, а не 8 лет. Лягушка давно сварилась и отбросила лапки. Пассионарии или сидят по тюрьмам, или разбросаны по миру.

Если бы это зависело от меня, я бы сказал: ебашьте по Беларуси, не раздумывая, перестаньте с ней цацкаться. За вашу и нашу свободу.

Беларусы в этой войне на стороне украинцев и против оккупантского режима в своей стране

Похоже, получилось сыграть на опережение с этой псевдо-атакой по белорусской территории со стороны Украины. «Гляйвиц» тут же протух и его пришлось выбросить на помойку. Но просто, чтобы вы понимали: он нужен был не для того, чтобы «втянуть» Беларусь в войну, а чтобы картофельный пюрер мог мотивировать армию зайти в Украину. Чего там никто не хочет делать.

Даже самые отмороженные привыкли вламываться в квартиры к мирным и безоружным гражданам, на большее они не способны, получать пиздюлей и тихонько разлагаться под украинским небом там никому не хочется.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.