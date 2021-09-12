У Білорусі встановили пам'ятник картоплі та розсмішили користувачів мережі

Дивний пам'ятник спорудили у Вузденському районі Білорусі

У Вузденському районі Білорусі встановили пам'ятник картоплі. Про це повідомляє портал Zerkalo. У користувачів мережі скульптура викликала неоднозначну реакцію.

Пам'ятник являє собою кошик із картоплею, поставлену на Високий Камінь-постамент, на якому написано, що в країні картопля з'явився ще у XVII столітті.

Користувачі мережі почали жартувати над формою пам'ятника і висловлювати свої асоціації з ним.

Наприклад, один із коментаторів заявив, що йому скульптура нагадує фантастичний літаючий апарат пепелац з кінофільму «Кін-дза-дза!». Інший юзер помітив схожість з нічним горщиком. Ще один учасник спільноти запитав « Чи бачив коли-небудь цей «художник» кошик картоплі?» А інший припустив, що «мабуть вона вже гнила і злиплася». При цьому одна з користувачок зі свого боку помітила, що «тільки камінь даремно понівечили»

До слова, раніше стало відомо, що у новому підручнику з історії Білорусі для учнів 11-х класів жодного разу не згадується єдина білоруська лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич та один із підписантів «Біловезьких угод» Станіслав Шушкевич.