Білорусь хоче збудувати флот, який розмістить на території Росії

У Білорусі може з'явитися власний морський порт

У цьому напрямку уряд працює «дуже серйозно»

Білорусь має намір придбати чи побудувати власні вантажні кораблі для зниження витрат на перевезення вантажів. Про це розповів прем'єр-міністр республіки Роман Головченко.

«Аналізуємо перспективи придбання або створення власного вантажного флоту для того, щоб мінімізувати витрати на фрахт», - заявив посадовець.

Він не виключив, що у Білорусі з'явиться власний морський порт. Він буде використовуватися для транспортування нафтопродуктів і калійних добрив в кооперації з російською стороною. Найефективнішим білоруський уряд вважає його розташування на території російської Ленінградської області.

«У цьому напрямку працюємо дуже серйозно», – сказав чиновник.

До слова, канцлерка Німеччини Ангела Меркель звинуватила режим Олександра Лукашенка в «гібридних атаках» на Європу.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».