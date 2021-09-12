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    У Білорусі з підручників історії виключили згадки про Алексієвич та Шушкевича

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    Вся частина про сучасність &ndash; усі люблять главу країни, ми успішно розвиваємось, і ніколи не було проблем - У Білорусі з підручників історії виключили згадки про Алексієвич та Шушкевича

    Вся частина про сучасність – усі люблять главу країни, ми успішно розвиваємось, і ніколи не було проблем

    Фото з відкритих джерел

    Книжки Солженіцина, Набокова і Алексієвич виключені зі шкільної програми у Білорусі

    У новому підручнику з історії Білорусі для учнів 11-х класів жодного разу не згадується єдина білоруська лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич та один із підписантів «Біловезьких угод» Станіслав Шушкевич.

    Про це повідомляє Єврорадіо у Telegram.

    Також зазначається, що основний суперник невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах 1994 року, перший прем’єр-міністр Білорусі В’ячеслав Кебіч згадується у підручнику лише в контексті того, що він «контролював засоби масової інформації та державний апарат», але все ж програв Лукашенку.

    «Загалом, вся частина про сучасність за своїм змістом подібна до випусків «Панорами»: усі люблять главу країни, ми успішно розвиваємось, і ніколи не було проблем», – йдеться у повідомленні.

    Авторами підручника значаться: Касович, Барабаш, Корзюк, Йоцюс, Матяш, Соловьянов.

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    Теги: Білорусь історія Олександр Лукашенко
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    У Білорусі з підручників історії виключили згадки про Алексієвич та Шушкевича