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    НАТО: Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни

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    За останні дні Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч військових та сучасне озброєння - НАТО: Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни
    За останні дні Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч військових та сучасне озброєння
    фото: atlanticcouncil

    Столтенберг закликав Росію до деескалації ситуації

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні дні Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч військових та сучасне озброєння. Про це він сказав журналістам у Брюсселі в четвер, повідомляє Reuters.

    За словами Столтенберга, це найбільше військове розгортання Москви в Білорусі з часів закінчення холодної війни.

    Серед перекинутих військ – сили спеціальних операцій, винищувачі Су-35, ракети подвійного призначення «Іскандер» та системи протиповітряної оборони С-400.

    «Все це поєднуватиметься зі щорічними російськими навчаннями ядерних сил», – додав генсек НАТО, маючи на увазі використання ракетних комплексів «Іскандер».

    Столтенберг закликав Росію до деескалації ситуації.

    За оцінкою Міноборони України, російський військовий наземний контингент навколо кордонів України, включаючи Білорусь, а також на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей складає близько 115 тисяч осіб.

    Нагадаємо, з'явилися нові супутникові знімки російських військ.

    Напередодні Білий дім заявив, що більше не вживатиме слово «imminent» (англ. – неминучий, загрозливий або такий, що нависає) для оцінки можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну.

    Ще Байден схвалив відправку американських військових до Європи.

    Зазначимо, Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир».

    Раніше повідомлялося, що у зв’язку з міграційною кризою на кордоні Білорусі та країн ЄС Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

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    Теги: Білорусь Росія НАТО військові навчання військові Єнс Столтенберг озброєння
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    НАТО: Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни