У «Борисполі» на добу «застряли» 170 туристів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Gazeta.ua Туристи мали летіти в Туреччину

Всі туристи є клієнтами туристичного оператора JoinUp.

У терміналі «Д» міжнародного аеропорту «Бориспіль» авіарейс ВAY 2081 до турецького Бодрума затримують на добу.

Вильоту очікують 170 пасажирів, повідомляє в ніч на суботу Gazeta.ua.

«Представник авіакомпанії Bravo Airways, яка мала здійснювати рейс, не виходить до пасажирів. Гаряче харчування не надають, в готелі не розселяють. Люди не розуміють, до кого звертатися, куди іти. Стоять просто неба», - розповідає очевидець.

Видання зазначає, що всі туристи є клієнтами туристичного оператора JoinUp.

Нагадаємо наприкінці серпня з Анталії декілька годин не могли вилетіти українські туристи.

За словами одного з пасажирів, представники турагенції JoinUp «зникли з горизонту» і з тих пір пасажири не мали ніякої інформації.

На початку серпня авіакомпанія YanAir на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.