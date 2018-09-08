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    У «Борисполі» на добу «застряли» 170 туристів

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    Туристи мали летіти в Туреччину - У «Борисполі» на добу «застряли» 170 туристів
    Фото: Gazeta.ua
    Туристи мали летіти в Туреччину

    Всі туристи є клієнтами туристичного оператора JoinUp.

    У терміналі «Д» міжнародного аеропорту «Бориспіль» авіарейс ВAY 2081 до турецького Бодрума затримують на добу.

    Вильоту очікують 170 пасажирів, повідомляє в ніч на суботу Gazeta.ua.

    «Представник авіакомпанії Bravo Airways, яка мала здійснювати рейс, не виходить до пасажирів. Гаряче харчування не надають, в готелі не розселяють. Люди не розуміють, до кого звертатися, куди іти. Стоять просто неба», - розповідає очевидець.

    Видання зазначає, що всі туристи є клієнтами туристичного оператора JoinUp.

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    У «Борисполі» на добу «застряли» 170 туристів
    У «Борисполі» на добу «застряли» 170 туристів
    У «Борисполі» на добу «застряли» 170 туристів
    У «Борисполі» на добу «застряли» 170 туристів

    Нагадаємо наприкінці серпня з Анталії декілька годин не могли вилетіти українські туристи.

    За словами одного з пасажирів, представники турагенції JoinUp «зникли з горизонту» і з тих пір пасажири не мали ніякої інформації.

    На початку серпня авіакомпанія YanAir на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.

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