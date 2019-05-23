У БПП кажуть, що поки не вирішили, що робити з Лещенком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лещенко стверджує, що не тримається за мандат

Лещенко наполягає: ним жертвують заради генпрокурора Луценка

Фракція Блоку Петра Порошенка ще не визначилась із рішенням щодо позбавлення мандату нардепа Сергія Лещенка. Про це у коментарі «Главкому» повідомив нардеп БПП, керівник секретаріату політсили Максим Саврасов.

«Рішення щодо Лещенка ще немає. У нас завтра буде підготовча група з питань підготовки з’їзду 31 числа», - сказав він.

На уточнююче запитання про те, чи все-таки буде на цьому зібранні обговорюватися питання щодо позбавлення нардепа мандату, Саврасов повторив: «Рішення по Лещенку ще немає».

Ще один нардеп від БПП, заступник голови фракції Олексій Гончаренко, сказав «Главкому», що йому нічого не відомо про завтрашнє обговорення долі Лещенка.

Тим часом сам Сергій Лещенко розказав «Главкому» свою версію - для чого фракції позбавляти його мандату за 2 місяці до позачергових виборів до парламенту. За його словами, це робиться в інтересах генпрокурора Юрія Луценка (який до призначення на посаду був главою фракції БПП, - «Главком»).

«Луценку потрібно показати Джуліані, що є справи пов’язані зі мною. Однак на мій заклик нести до парламенту подання про зняття з мене депутатської недоторканності він (Луценко) не відреагував. Велкам, за мандат я не тримаюсь. Щоправда, вважаю, що мандат мені дала не фракція, а громадяни України», - зазначив Лещенко.

Як повідомлялось, народний депутат Сергій Лещенко, який сьогодні побував на допиті у Генеральній прокуратурі, стверджує, що фракція Блоку Петра Порошенка, з якої він вийшов, планує позбавити його мандата.

Як відомо, на допит він приходив у справі «чорної бухгалтерії Партії регіонів».

Нагадаємо, «справа Манафорта» також тісно переплелась зі справою про втручання росіян у виборчу кампанію в США. Розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо того, наскільки чесно Трамп прийшов до влади і яку роль у цьому відіграла Росія, тривало кілька років. І хоча згідно з оприлюдненими висновками Мюллера, змови між штабом Трампа і росіянами не було, прокурор не дійшов однозначного висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддю.

Водночас нині у Сполучених Штатах у втручанні у вибори підозрюють Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника - за оприлюднення інформації щодо «чорної бухгалтерії Партії регіонів». Так, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав Лещенка ворогом США. Сам Лещенко спростовує ці заяви. На його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Лещенком.

16 травня нардеп заявив, що подає позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності.

Читайте також матеріал «Главкома»: Американські пригоди Луценка та Лещенка, або Чому адвокат Трампа не долетів до Києва