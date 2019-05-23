Нардеп Лещенко боїться, що завтра його позбавлять мандату і почнуть переслідувати



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Нардеп пообіцяв не переховуватись від правоохоронців

Парламентар переконаний, що Генпрокуратура от-от «розчпочне активні дії» щодо його переслідування

Народний депутат Сергій Лещенко, який сьогодні побував на допиті у Генеральній прокуратурі, стверджує, що фракція Блоку Петра Порошенка, з якої він вийшов, планує позбавити його мандата. Про це він розповів у кулуарах Генпрокуратури.

«Згідно з інформацією, яка в мене наявна, найближчими днями буде проведено кулуарний з’їзд блоку Порошенка, в якому буде прийнято рішення про відкликання в мене депутатського мандата», – сказав Лещенко і додав, що позбавити мандата його нібито мають у завтра, 24 травня.

Крім того, Лещенко переконаний, що після цього ГПУ «розчпочне активні дії» щодо його переслідування.

«У зв’язку з цим я звертаюсь до ГПУ. Я розумію, що ви боялись йти з доказами в парламент, щоб знімати імунітет (для того, щоб оголосити парламентарю підозру, ГПУ необхідний дозвіл Ради), хоча я вас до цього максимально закликав. Зараз ви мене позбавите депутатського мандату і почнете нарешті свої слідчі дії. Я з великою радістю прошу це робити швидше, не затягуйте час, робіть це як можна активніше, будь ласка», – додав він.

Нардеп пообіцяв не переховуватись від правоохоронців, а також назвав усі справи проти себе «змовою чиновників з метою збереження посад». Зокрема, він назвав генерального прокурор Юрія Луценка та його заступника, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Допит Лещенка у ГПУ стосувався можливого розголошення ним даних досудового розслідування у справі про «чорну бухгалтерію Партії регіонів», де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.

Пізніше у себе на сторінці у Facebook народний обранець також заявив, що приніс правоохоронцям докази зі справи Манафорта, які вже перевірило американське слідство. У документах та інших носіях, за словами Лещенка, містяться дані також про українських посадовців.

Тепер ці документи, серед яких оригінальні з підписами Манафорта та печаткою компанії «Девіс Манафорт», наявні в прокуратури. Вони дозволяють відслідкувати переказ однієї із сум, що фігурує в «амбарній книзі Партії регіонів», - зазначив нардеп.

Як відомо, у документах «чорної бухгалтерії Партії регіонів» фігурувало ім'я американського лобіста Пола Манафорта.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Лещенком.

16 травня нардеп заявив, що подає позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності. «Історія повторюється, але тепер у вигляді трагіфарсу. Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія», - зазначив нардеп.