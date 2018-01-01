У БПП назвали «особистою ініціативою» депутата Голубова взяти на поруки Труханова

Фракція партії «Блок Петра Порошенко» не ухвалювала ніяких рішень узяти на поруки будь-кого

Парламентська фракція «Блок Петра Порошенка» заявляє, що намір члена фракції Дмитра Голубова взяти на поруки міського голову Одеси Геннадія Труханова, проти якого порушено кримінальну справу, це його особиста ініціатива як народного депутата. Про це ідеться у заяві партії. «Фракція



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Дмитро Голубов (зліва) і Геннадій Труханов Фото: Facebook/Голубов

Фракція партії «Блок Петра Порошенко» не ухвалювала ніяких рішень узяти на поруки будь-кого

Парламентська фракція «Блок Петра Порошенка» заявляє, що намір члена фракції Дмитра Голубова взяти на поруки міського голову Одеси Геннадія Труханова, проти якого порушено кримінальну справу, це його особиста ініціатива як народного депутата.

Про це ідеться у заяві партії.

«Фракція партії «Блок Петра Порошенко» не ухвалювала ніяких рішень узяти на поруки будь-кого з осіб, проти яких порушено кримінальні провадження, і тим більше не делегувала таких повноважень будь-кому зі своїх членів», — ідеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки.

«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.

14 лютого у НАБУ офіційно підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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