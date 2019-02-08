У Бразилії евакуювали майже 500 людей через можливий прорив ще однієї дамби



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Наслідки прориву дамби в бразильському муніципалітеті Брумадінью

Бразильська Vale SA оголосила про евакуацію у штаті Мінас-Жерайс

У Бразилії найбільший виробник залізної руди у світі Vale SA оголосила про евакуацію близько 500 осіб у штаті Мінас-Жерайс, оскільки влада країни побоюється прориву ще однієї дамби на її руднику Gongo Soco. Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомляє прес-служба компанії.

Зазначено, що бразильський регулятор гірничодобувної галузі ANM вимагав евакуації після того, як місцеві експерти відмовилися підтвердити надійність дамби.

Тепер Vale має намір залучити іноземних консультантів для оцінки ситуації. Очікується, що вони прибудуть на місце 10 лютого.

Напередодні повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок прориву дамби на південному сході Бразилії зросла до 150 осіб.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.

Поліція Бразилії затримала трьох співробітників бразильської гірничодобувної компанії Vale і двох підрядників в ході розслідування справи про прорив греблі в штаті Мінас-Жерайс.