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    У Бразилії легкомоторний літак упав на житлові будинки: є жертви

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    У Бразилії легкомоторний літак упав на житлові будинки: є жертви

    Щонайменше двоє людей загинули, ще 12 осіб поранені

    У бразильському Сан-Паулу невеликий літак невдовзі після зльоту впав на житловий будинок. 

    Літак Cessna 210N упав на двоповерховий будинок. Щонайменше двоє людей загинули, ще 12 осіб поранені.

    Як повідомляється, незрозуміло, жертвами стали пасажири літака чи мешканці будинків.

    Інцидент стався поблизу аеродрому Кампу-ді-Марті.

    Як видно на відео з місця події, полум'ям були охоплені дві будівлі та припарковані на вулиці транспортні засоби.

    Причина катастрофи невідома.


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