У Бразилії легкомоторний літак упав на житлові будинки: є жертви
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Щонайменше двоє людей загинули, ще 12 осіб поранені
У бразильському Сан-Паулу невеликий літак невдовзі після зльоту впав на житловий будинок.
Літак Cessna 210N упав на двоповерховий будинок. Щонайменше двоє людей загинули, ще 12 осіб поранені.
Як повідомляється, незрозуміло, жертвами стали пасажири літака чи мешканці будинків.
Інцидент стався поблизу аеродрому Кампу-ді-Марті.
Bombeiros já controlaram o incêndio causado pela queda de um Cessna 210 perto do Campo de Marte, na zona norte. O pequeno avião caiu sobre uma casa e carros. Informações preliminares dão conta de que duas pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas. pic.twitter.com/niUmHmoiak— BuzzFeedNewsBR (@BuzzFeedNewsBR) 30 листопада 2018 р.
Як видно на відео з місця події, полум'ям були охоплені дві будівлі та припарковані на вулиці транспортні засоби.
Причина катастрофи невідома.