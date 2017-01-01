У Бразилії невідомі поранили віце-консула США
- 25 Листопада, 05:55
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В результаті нападу віце-консул США отримала поранення в ногу
У Бразилії група невідомих напала на віце-консула дипломатичного представництва США в Ріо-де Жанейро Стефані Болен.
Про це повідомляє телеканал Globo.
За попередніми даними, Болен піддалася пограбуванню. Нападники обстріляли автомобіль, в якому вона перебувала разом з чоловіком.
В результаті нападу жінка отримала поранення в ногу.
У диппредставництві США підтвердили факт інциденту.
Обставини події встановлюються.
Як повідомляв «Главком», поруч з казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі в ніч проти 2 жовтня відбулася стрілянина, чоловік відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 людей, ще понад 400 були поранені.
Згідно із даними поліції, стрілянину відкрив 64-річний чоловік на ім’я Стів Педдок, мотиви його вчинку наразі невідомі. Відомо, що батько Бенджамін Педдок був одним з найбільш розшукуваних ФБР злочинців.
Президент США Дональд Трамп назвав масштабну стрілянину у Лас-Вегасі «актом абсолютного зла».
За останніми даними, кількість жертв в результаті стрілянини в Лас-Вегасі (штат Невада) зросла до 59 осіб, кількість постраждалих - до 527 осіб, щонайменше 45 людей перебувають у критичному стані.
Стрілок з Лас-Вегасу наклав на себе руки до прибуття поліції. У США оголошено п'ятиденну жалобу.
Мотив стрільця невідомий. Поліція встановила контакт з його подругою Марі Лу Данлі, яка сьогодні має повернутися до США із закордонної поїздки і, як очікується, дасть свідчення.
Нинішній напад назвали найкривавішим досі у США.