У Бразилії під час посадки розбився літак, є жертви



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На борту повітряного судна перебували семеро осіб - п'ятеро пасажирів і два члени екіпажу

У бразильському місті Сан-Паулу в результаті катастрофи невеликого літака загинула одна людина.

Про це повідомляє UOL.

Крім того, під час аварії літака також постраждали шестеро людей.

Зазначається, що літак розбився під час посадки, після зіткнення зі злітною смугою повітряне судно загорілося.

Літак, за інформацією Національного авіаційного агентства Бразилії, мав всю необхідну інформацію і був справний. Про те, що стало причиною аварії, поки не відомо. Передбачається, що пілоти спробували здійснити аварійну посадку.

Поліція з'ясовує всі обставини події.