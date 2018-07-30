  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Бразилії під час посадки розбився літак, є жертви

    • Розсилка
    У Бразилії під час посадки розбився літак, є жертви

    На борту повітряного судна перебували семеро осіб - п'ятеро пасажирів і два члени екіпажу

    У бразильському місті Сан-Паулу в результаті катастрофи невеликого літака загинула одна людина.

    Про це повідомляє UOL.

    Крім того, під час аварії літака також постраждали шестеро людей.

    Зазначається, що літак розбився під час посадки, після зіткнення зі злітною смугою повітряне судно загорілося.

    Літак, за інформацією Національного авіаційного агентства Бразилії, мав всю необхідну інформацію і був справний. Про те, що стало причиною аварії, поки не відомо. Передбачається, що пілоти спробували здійснити аварійну посадку.

    Поліція з'ясовує всі обставини події.

     

    Читайте також
    авіакатастрофа літак Бразилія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ