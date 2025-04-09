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Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
За словами головкома ЗСУ, цифровізація допоможе дізнатися, де саме переховуються люди, які ухиляються від мобілізації
фото: Facebook/Олександр Сирський

З початку року відкрито майже 10 тис. виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку

Для того, аби залучити до війська близько 6 млн чоловіків, які не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки потрібна цифровізація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.

Головком наголосив, що цифровізація допоможе дізнатися розташування ухилянтів.

«Коли процес оцифрований, ми знатимемо усіх наших громадян і де вони перебувають», – каже він.

Нагадаємо, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження. Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати.

Раніше перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк пояснив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідають лише за ведення обліку мобілізованих, а також за відбір і поповнення Сил оборони. Вони не уповноважені здійснювати розшук ухилянтів – це завдання місцевої влади та правоохоронних органів.

Як повідомлялося, в Україні заблоковано банківські рахунки 26 тис. громадян через порушення мобілізаційних правил. Блокування рахунків відбувається за рішенням суду у випадках, коли військовозобов’язаний не сплачує штраф за ухилення від мобілізації.

Зауважимо, що за несвоєчасне оновлення облікових даних або неявку до ТЦК за повісткою передбачені штрафи від 17 тис. до 25 тис. грн для фізичних осіб. Для юридичних осіб суми штрафів ще вищі. Це регулюється статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак законопроєкт №12093, який ухвалила Рада, передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу.

До слова, за суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф. Так, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Теги: Олександр Сирський ухилянти мобілізація

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