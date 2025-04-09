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Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації
Раніше повідомлялося, що Міноборони розробило механізм ротації, який передбачає «декілька місяців відпочинку»
фото: Facebook/Генштаб

За словами Сирського, якщо буде запроваджено демобілізацію, то з війська підуть понад 300 тис. захисників

У квітні цього року близько 350 тис. військовослужбовців могли б бути демобілізовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.

Сирський згадав як Верховна Рада порушувала минулого року запит, аби включити в закон про мобілізацію питання демобілізації і надати таке право тим, хто відслужив три роки. За цими підрахунками близько 350 тис. військових, які служать з 2022 року, могли б звільнитися від служби.

«Ми порахували, що у квітні цього року з усієї кількості угруповання, яке було у нас на фронті, близько 350 тисяч звільнилися б одразу», – каже він.

Нагадаємо, Міноборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає «декілька місяців відпочинку» після «90 днів безперервної служби та участі у бойових діях».

Як відомо, у січні 2025 року перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що проєкт закону про демобілізацію під час дії воєнного стану вже розроблений урядом, проте буде поданий значно пізніше.

Тим часом у березні заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що відомство досі працює над окремим законопроєктом про демобілізацію.

Раніше повідомлялося, що Міноборони планувало завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року.

До слова, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

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Теги: Олександр Сирський демобілізація армія

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