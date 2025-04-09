Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику

З осені минулого року склад ТЦК змінився

Від початку повномасштабної війни всі очільники територіальних центрів комплектування та служби підтримки були змінені без винятку. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «ТЦК пішли на фронт. 70% тих, хто не мав обмежень за станом здоров’я, переведені до бойових частин».

За інформацією командування Сухопутних військ, з усіх новопризначених керівників 85% проходили військову службу в бойових військових частинах та мають бойовий досвід.

Склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по всій країні з осені 2024 року змінився. Майже 70% військовослужбовців з-поміж тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках були переведені до бойових частин.

Так, у листопаді-грудні минулого року було «оптимізовано» роти охорони чи не всіх тилових частин: військових, які не мали обмежень за станом здоров’я, було направлено в піхоту, натомість прийшли учасники бойових дій з пораненнями, або чоловіки старше 50 років з числа нещодавно мобілізованих.

Нагадаємо, начальник Пологівського районного територіального центру комплектування Віктор Юрчук порівняв роботу в ТЦК і перебування на фронті. За його словами працювати в ТЦК важче.

До слова, начальник Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрій Ковалюк поділився своїм досвідом і поглядом на реалії війни та мобілізаційні процеси. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Україна зіштовхнулася з важкими втратами через недооцінку людських ресурсів та помилки в управлінні на полі бою.

Юрій Ковалюк відкрито заявив, що відмовляє свого сина від служби у війську. «А син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще пів року. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, вистачить. Сину 22 роки», – заявив Ковалюк.

Як повідомлялося, Мурованокуриловецький районний суд розглянув справу стосовно начальника відділення рекрутингу та комплектування одного з районних ТЦК та СП Ігоря Б. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та керівництво звинуватили підполковника у недбалому ставленні до виконання військових обов'язків, оскільки він не виконав мобілізаційне завдання.