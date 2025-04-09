Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський

Головком: «Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався»

Упродовж останніх днів ЗСУ фіксують різке зростання інтенсивності наступу окупантів

Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.

Головком підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку.

Генерал нагадав, що ще торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча активно використовувала живу силу заради тактичних переваг. Однак із того часу підхід ворога суттєво не змінився.

«Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей, створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей», – каже він.

Як зазначив Сирський, упродовж останніх днів фіксується різке зростання інтенсивності наступальних дій, особливо на ключових напрямках. Російська Федерація продовжує демонструвати готовність до ескалації, попри заяви про мирні переговори про завершення війни.

«Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках», – пояснив він.

Нагадаємо, російські війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок. Росіяни готують поповнення і накопичують резерви.

Раніше повідомлялося, що російська армія готує резерви, аби здійснити ривок на фронті у травні.

До слова, швидкість просування російських військ на території України знижується з листопада 2024 року. ISW порівняв скільки територій Росія окупували в березні, а скільки вдалось забрати у листопаді.