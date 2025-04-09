Головна Новини
search button user button menu button

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 квітня – День антикваріату
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто ухвалювати необдумані рішення

9 квітня відзначається Всесвітній день антикваріату. Віряни вшановують пам’ять мученика Євпсихія.

Всесвітній день антикваріату

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Під поняття «антикваріат» потрапляють предмети давнини, які являють собою історичну чи художню цінність. Сам термін походить від латинського слова «старовинний», і прийнято вважати, що такі реліквії повинні мати вік, не молодший за 100 років. Антикварні предмети часто перебувають в спеціальних музеях, де кожен може побачити матеріальні свідчення минулих епох. Також антикваріат часто купують і продають для колекціонування.

Яке сьогодні релігійне свято

9 квітня у церковному календарі – День мученика Євпсихія. Він жив в ті часи, коли імператором був Юліан Відступник. Народився в Кесарії у заможній родині. Все життя присвятив тому, щоб боротися з язичниками. Якось він разом з іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував всі святині.

Євпсихій був заарештований і підданий мукам, але він стійко вистояв у своїй вірі. Після довгих і важких мук він був страчений мечем, і з його рани замість крові витекло молоко з водою, що було великим дивом. Християни поховали його тіло з великою пошаною, і над його гробом пізніше було споруджено храм.

Читайте також: Церковний календар на квітень 2025 року

Що не можна робити цього дня

  • Варто уникати будь-яких хірургічних втручань.
  • Не варто поспішати з будь-якими висновками чи ухвалювати необдумані рішення.
  • Не можна заздрити іншим людям.
  • Не варто лаятися і лихословити.

Народні прикмети

  • Якщо вже з'явилися квіти кульбаби, то прийшла справжня весна.
  • У берези багато соку – літо буде дощовим та прохолодним.
  • Якщо схід сонця має білявий відблиск, то найближчими днями дощу не буде.

Пам’ятні події 9 квітня

  • 193 – Септимій Север був проголошений Римським імператором.
  • 1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.
  • 1865 – війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здалися об'єднаним військам Улісса Гранта, що стало завершенням Громадянської війни в США.
  • 1930 – у Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T.
  • 1940 – німецькі війська вторглися до Данії і Норвегії.
  • 1963 – експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США.
  • 1966 – Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть.
  • 1969 – відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі «Спікізі»
  • 1989 – війська СРСР розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня.
  • 1990 – у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання.
  • 1991 – у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич).
  • 2003 – Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії.
  • 2003 – під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю оволоділи Багдадом; Саддам Хусейн почав переховуватися.
  • 2005 – спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.
  • 2015 – в Україні ухвалені декомунізаційні закони.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Гаврило, Вадим.

Читайте також:

Теги: церква свята релігія українці Україна традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Ходяк: Я родом із Запоріжжя, козацького краю. Дуже цим пишаюся, що я – козак
Володимир Ходяк: До останнього не вірив, що це обмін інтерв’ю
7 квiтня, 10:55
Предстоятель Московської церкви в Україні проводить службу у Хрестовоздвиженському храмі
Скільки парафій у столиці перейшло з Московського патріархату. Свіжі дані шокують
10 березня, 11:55
Андрій Сибіга зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським
Після Саудівської Аравії Андрій Сибіга поїхав до Польщі
12 березня, 12:01
Міністерство юстиції згодом надасть комплексний аналіз висновків суду та план дій щодо виконання рішення
Мінʼюст відреагував на рішення Європейського суду щодо трагедії в Одесі 2 травня 2014-го
13 березня, 16:27
Венеціанська комісія надала детальний аналіз міжнародних стандартів
Альтернативна служба під час війни: Венеціанська комісія відповіла Україні
19 березня, 12:24
У Кропивницькому фіксують серію вибухів
У Кропивницькому пролунали вибухи. Росіяни атакують місто
19 березня, 23:07
Дружина Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чому вони поїхали за кордон
Остапчук виїхав з родиною за кордон: дружина ведучого назвала причину
20 березня, 09:59
Група сенаторів від обох партій хоче, аби Трамп передав російські активи Україні
У США сенатори закликали адміністрацію Трампа передати заморожені активи РФ Україні – Reuters
25 березня, 04:56
Очікується, що зростання ВВП у 2025 році перебуватиме на рівні 2-3%,
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
59K
Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування
57K
«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу
28K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
8459
Втрати ворога станом на 8 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua