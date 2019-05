У Брюсселі водії на трамваях зіграли у «боулінг» (відео)

Господарі чемпіонату, Брюссельська транспортна компанія (STIB), перемогли у загальному заліку на змаганнях

У столиці Бельгії Брюсселі пройшов міжнародний конкурс з трамвайного «боулінгу».

Відео з чемпіонату з'явилося у Twitter на сторінці ABC News.

Таким чином у Брюсселі відзначають 150 років з часу запуску перших трамваїв.

“Weird and wonderful”: Brussels hosted an international "Tram Bowling" competition over the weekend, with the host Belgian team taking home gold and bronze medals for best drivers. https://t.co/kR0zma4neF pic.twitter.com/Vu8SH9VIEF