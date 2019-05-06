  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Брюсселі водії на трамваях зіграли у «боулінг» (відео)

    • Розсилка
    <p>У&nbsp;Брюсселі відзначають 150 років з часу запуску перших трамваїв</p> - У Брюсселі водії на трамваях зіграли у «боулінг» (відео)

    У Брюсселі відзначають 150 років з часу запуску перших трамваїв

    Господарі чемпіонату, Брюссельська транспортна компанія (STIB), перемогли у загальному заліку на змаганнях

    У столиці Бельгії Брюсселі пройшов міжнародний конкурс з трамвайного «боулінгу».

    Відео з чемпіонату з'явилося у Twitter на сторінці ABC News.

    Таким чином у Брюсселі відзначають 150 років з часу запуску перших трамваїв.

    Зазначається, що господарі чемпіонату, Брюссельська транспортна компанія (STIB), перемогли у загальному заліку, а команди з Москви в Росії та Орадя у Румунії зайняли друге і третє місця відповідно.

    Індивідуальні нагороди отримала Лоуренс Меерт з Брюсселя в жіночій категорії, набравши 1930 балів з усіх дисциплін, а Тіабо Феррейра з Люксембургу виграв приз серед чоловіків-водіїв з 2450 балами.

    Раніше повідомлялося, що в Єгипті почали курсувати трамваї, які був поставлені українським підприємством «Татра-Юг».

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    громадський транспорт Бельгія Брюссель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ