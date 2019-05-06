У Брюсселі водії на трамваях зіграли у «боулінг» (відео)



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У Брюсселі відзначають 150 років з часу запуску перших трамваїв

Господарі чемпіонату, Брюссельська транспортна компанія (STIB), перемогли у загальному заліку на змаганнях

У столиці Бельгії Брюсселі пройшов міжнародний конкурс з трамвайного «боулінгу».

Відео з чемпіонату з'явилося у Twitter на сторінці ABC News.

Таким чином у Брюсселі відзначають 150 років з часу запуску перших трамваїв.

“Weird and wonderful”: Brussels hosted an international "Tram Bowling" competition over the weekend, with the host Belgian team taking home gold and bronze medals for best drivers. https://t.co/kR0zma4neF pic.twitter.com/Vu8SH9VIEF — ABC News (@ABC) 6 мая 2019 г.

Зазначається, що господарі чемпіонату, Брюссельська транспортна компанія (STIB), перемогли у загальному заліку, а команди з Москви в Росії та Орадя у Румунії зайняли друге і третє місця відповідно.

Індивідуальні нагороди отримала Лоуренс Меерт з Брюсселя в жіночій категорії, набравши 1930 балів з усіх дисциплін, а Тіабо Феррейра з Люксембургу виграв приз серед чоловіків-водіїв з 2450 балами.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті почали курсувати трамваї, які був поставлені українським підприємством «Татра-Юг».

Джерело: ТСН