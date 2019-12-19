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    У будівлі ФСБ в Росії невідомий влаштував стрілянину: є загиблий

    • Розсилка
    У будівлі ФСБ в Росії невідомий влаштував стрілянину: є загиблий

    У Москві введений план «Сирена».

    У Москві сталася стрілянина в районі вулиці Кузнецький міст, пише Telegram-канал Baza. За інформацією каналу, невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї.

    В районі Луб'янки на площі Воровського невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова, підтвердило джерело в ГУ МВС Москви. За попередніми даними є загиблий.

    Стрілянина сталася на парковці, яка прилягає до місця події вулиці перекриті. Mash і Baza стверджують, щоотримала поранення одна людина, це співробітник ФСБ. За даними Mash, у місті введений план «Сирена».

    Інформацію про стрілянину підтверджує Telegram-канал «Підйом». «Чути стрілянину і крики, людей з вулиці загнали в будівлі», - цитує канал слова очевидця.

    Росія МВС ФСБ міст стрілянина
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