У будівлі ФСБ в Росії невідомий влаштував стрілянину: є загиблий



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У Москві введений план «Сирена».

У Москві сталася стрілянина в районі вулиці Кузнецький міст, пише Telegram-канал Baza. За інформацією каналу, невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї.

В районі Луб'янки на площі Воровського невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова, підтвердило джерело в ГУ МВС Москви. За попередніми даними є загиблий.

Стрілянина сталася на парковці, яка прилягає до місця події вулиці перекриті. Mash і Baza стверджують, щоотримала поранення одна людина, це співробітник ФСБ. За даними Mash, у місті введений план «Сирена».

Стрельба на Лубянке в здании ФСБ. Сообщается, что раненен один сотрудник. Работают по стрелку. pic.twitter.com/Z87pAvT2uq — MaDel' (@Mark__Del) December 19, 2019

Інформацію про стрілянину підтверджує Telegram-канал «Підйом». «Чути стрілянину і крики, людей з вулиці загнали в будівлі», - цитує канал слова очевидця.