У Буковелі під час роуп-джампінгу обірвалась мотузка: важко постраждали хлопець і дівчина



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Зараз на території курорту проведуть перевірку усіх екстремальних розваг

17 серпня на курорті «Буковель« двоє осіб травмувалися під час заняття екстремальним видом спорту – роуп-джампінгом – стрибками з височини на мотузках.

Про це повідомляє «Галицький кореспондент».

О 21.25 рятувальникам поступило повідомлення від Яремчанської ЦМЛ, про те що до них доставили двох потерпілих, хлопця і дівчину, які відпочивали в ГТК «Буковель».

Люди займались екстремальним видом спорту «роуп-джампінг», під час якого обірвалась головна мотузка.

Внаслідок цього 21-річна та 26-річний мешканці Львівщини впали на пішохідну доріжку та отримали травми.

Наразі 21-річна постраждала знаходиться в Яремчанській ЦМЛ, а 26-річний хлопець – в реанімаційному відділенні Івано-Франківської ОКЛ.

Прес-секретар «Буковелю» Оксана Островська розповіла, що екстремальна розвага належала не курорту, а приватному підприємцю.

Зараз на території курорту проведуть перевірку усіх екстремальних розваг.

«Дуже прикро, що на території ТК «Буковель» стався неприпустимий випадок, в якому постраждали люди. Курорт надав підприємцю ділянку для ведення діяльності, тому фактично не несе відповідальність за роботу підприємця. Та все ж, нещасний випадок стався саме у ТК «Буковель», тому курорт вирішив тимчасово припинити роботу екстремального атракціону, на якому стався нещасний випадок та ми ініціюємо перевірку усіх наявних на курорті екстримальних розваг, щоб жодна людина більше не постраждала», – повідомила Оксана Островська.

За її словами, наразі, представники сервісу повідомили, що трос, який обірвався, має сертифікат від виробника і був нещодавно встановлений та протестований. Наразі чекають на експертизу.

На ранок 18 серпня, стан обох постраждалих стабільний. Загрози життю людей немає.

Зі сторони курорту постраждалим, надається повна та всебічна допомога.

Щодо технічної сторони випадку, то наразі ведеться розслідування інциденту. Обірваний трос відправлений на експертизу, тривають слідчі дії. Підприємець, який є власником даного атракціону та орендував територію для своєї діяльності на курорті надає всю необхідну інформацію компетентним органам.