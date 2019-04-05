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    У Бундестазі заборонять приносити зброю

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    У Бундестазі заборонять приносити зброю

    Співробітники служб безпеки німецького парламенту внесуть зміни до правил 10 квітня

    Парламент Німеччини планує заборонити зброю в усіх своїх будівлях.

    Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що співробітники служб безпеки німецького парламенту внесуть зміни до правил 10 квітня.

    «Не дозволяється приносити зброю, боєприпаси, вибухівку, вибухові речовини, небезпечні інструменти», - йдеться у проекті нових правил.

    Заборона передбачена на вогнепальну зброю, луки, арбалети, стріли, рогатки, катапульти, іграшкові пістолети, електрошокери, газові та перцеві спреї, а також ножі.

    Як відомо, у лютому у працівника офісу депутата від ультраправої Альтернативи для Німеччини (AfD) вилучили ніж, коли він брав участь у офіційному візиті до віце-президента Європейської комісії Франса Тіммерманса в Брюсселі.

    Службовці безпеки конфіскували ножа через розмір леза, але співробітник стверджував, що він завжди здавав ножа охороні Бундестагу. У березні журнал Der Spiegel повідомив, що законодавцям та їхнім співробітникам дозволено приносити з собою ножі до 12 сантиметрів.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що уряд країни підтримав поправки до закону про зброю, викликані терактом в місті Крайстчерч.

    Джерело: Європейська правда

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