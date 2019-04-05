У Бундестазі заборонять приносити зброю
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Співробітники служб безпеки німецького парламенту внесуть зміни до правил 10 квітня
Парламент Німеччини планує заборонити зброю в усіх своїх будівлях.
Про це повідомляє DW.
Зазначається, що співробітники служб безпеки німецького парламенту внесуть зміни до правил 10 квітня.
«Не дозволяється приносити зброю, боєприпаси, вибухівку, вибухові речовини, небезпечні інструменти», - йдеться у проекті нових правил.
Заборона передбачена на вогнепальну зброю, луки, арбалети, стріли, рогатки, катапульти, іграшкові пістолети, електрошокери, газові та перцеві спреї, а також ножі.
Як відомо, у лютому у працівника офісу депутата від ультраправої Альтернативи для Німеччини (AfD) вилучили ніж, коли він брав участь у офіційному візиті до віце-президента Європейської комісії Франса Тіммерманса в Брюсселі.
Службовці безпеки конфіскували ножа через розмір леза, але співробітник стверджував, що він завжди здавав ножа охороні Бундестагу. У березні журнал Der Spiegel повідомив, що законодавцям та їхнім співробітникам дозволено приносити з собою ножі до 12 сантиметрів.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що уряд країни підтримав поправки до закону про зброю, викликані терактом в місті Крайстчерч.
Джерело: Європейська правда