У Бундестазі заборонять приносити зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники служб безпеки німецького парламенту внесуть зміни до правил 10 квітня

Парламент Німеччини планує заборонити зброю в усіх своїх будівлях.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що співробітники служб безпеки німецького парламенту внесуть зміни до правил 10 квітня.

«Не дозволяється приносити зброю, боєприпаси, вибухівку, вибухові речовини, небезпечні інструменти», - йдеться у проекті нових правил.

Заборона передбачена на вогнепальну зброю, луки, арбалети, стріли, рогатки, катапульти, іграшкові пістолети, електрошокери, газові та перцеві спреї, а також ножі.

Як відомо, у лютому у працівника офісу депутата від ультраправої Альтернативи для Німеччини (AfD) вилучили ніж, коли він брав участь у офіційному візиті до віце-президента Європейської комісії Франса Тіммерманса в Брюсселі.

Службовці безпеки конфіскували ножа через розмір леза, але співробітник стверджував, що він завжди здавав ножа охороні Бундестагу. У березні журнал Der Spiegel повідомив, що законодавцям та їхнім співробітникам дозволено приносити з собою ножі до 12 сантиметрів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що уряд країни підтримав поправки до закону про зброю, викликані терактом в місті Крайстчерч.

Джерело: Європейська правда