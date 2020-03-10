У Буркіна-Фасо зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом



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У Буркіна-Фасо зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом

Захворіла пари старше 50 років, які нещодавно були у Франції

В Буркіна-Фасо зареєстровані перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє місцевий портал Burkina24 з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Йдеться про пару громадян Буркіна-Фасо старше 50 років, які нещодавно були у Франції.

На даний момент, пацієнтів помістили на карантин у лікарні.

Результати тесту ще однієї людини, яка подорожувала з хворими, що були негативними, проте його також помістили на карантин разом з тими, хто вже контактував з зараженою парою.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.