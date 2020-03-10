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    У Буркіна-Фасо зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом

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    У Буркіна-Фасо зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом - У Буркіна-Фасо зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом
    У Буркіна-Фасо зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом

    Захворіла пари старше 50 років, які нещодавно були у Франції

    В Буркіна-Фасо зареєстровані перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19.

    Про це повідомляє місцевий портал Burkina24 з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

    Йдеться про пару громадян Буркіна-Фасо старше 50 років, які нещодавно були у Франції.

    На даний момент, пацієнтів помістили на карантин у лікарні.

    Результати тесту ще однієї людини, яка подорожувала з хворими, що були негативними, проте його також помістили на карантин разом з тими, хто вже контактував з зараженою парою.

    Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

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