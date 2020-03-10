У Буркіна-Фасо зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом
Захворіла пари старше 50 років, які нещодавно були у Франції
В Буркіна-Фасо зареєстровані перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19.
Про це повідомляє місцевий портал Burkina24 з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.
Йдеться про пару громадян Буркіна-Фасо старше 50 років, які нещодавно були у Франції.
На даний момент, пацієнтів помістили на карантин у лікарні.
Результати тесту ще однієї людини, яка подорожувала з хворими, що були негативними, проте його також помістили на карантин разом з тими, хто вже контактував з зараженою парою.
Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.
До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.
Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.