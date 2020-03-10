У міністра культури Франції виявили коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У міністра культури Франції виявили коронавірус Фото: AFP

Міністр міг заразитися минулого тижня, коли відвідав Національні збори Франції

У міністра культури Франції Франка Рістера діагностували коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

У Мінкультури повідомили, що Рістер лікується вдома і перебуває «в хорошій формі».

Зазначається, що сьогодні після виявлення симптомів захворювання, тест міністра виявився позитивним.

Імовірно 46-річний міністр міг заразитися минулого тижня, коли відвідав Національні збори Франції, де виявлено кілька випадків зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.