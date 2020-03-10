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    У міністра культури Франції виявили коронавірус

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    У міністра культури Франції виявили коронавірус - У міністра культури Франції виявили коронавірус
    У міністра культури Франції виявили коронавірус
    Фото: AFP

    Міністр міг заразитися минулого тижня, коли відвідав Національні збори Франції

    У міністра культури Франції Франка Рістера діагностували коронавірус Covid-19.

    Про це повідомляє видання Le Figaro.

    У Мінкультури повідомили, що Рістер лікується вдома і перебуває «в хорошій формі».

    Зазначається, що сьогодні після виявлення симптомів захворювання, тест міністра виявився позитивним.

    Імовірно 46-річний міністр міг заразитися минулого тижня, коли відвідав Національні збори Франції, де виявлено кілька випадків зараження коронавірусом.

    Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Франція хвороби вірус коронавірус
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