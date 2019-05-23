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    У центрі Тернополя знешкодили авіабомбу

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    <p>Піротехніки ДСНС повідомили, що була знайдена фугасна авіабомба радянського виробництва ФАБ-50 часів Другої світової війни</p> - У центрі Тернополя знешкодили авіабомбу

    Піротехніки ДСНС повідомили, що була знайдена фугасна авіабомба радянського виробництва ФАБ-50 часів Другої світової війни

    Фото: ГУ ДСНС України у Тернопільській області

    Авіабомбу вивезли за межі міста в безпечне місце, де знищили шляхом контрольованого підриву

    У центрі Тернополя знешкодили авіабомбу часів Другої світової війни.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

    «22 травня о 16:20 на екстрений номер «101» надійшло повідомлення про підозрілу знахідку, зовні схожу на застарілий боєприпас, яку виявили у Тернополі на будівельному майданчику на вулиці Доли (на місці колишнього квіткового ринку)», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що піротехніки ДСНС, що прибули на виклик, ідентифікували предмет. Виявилося, що робітники під час копання котловану натрапили на фугасну авіабомбу радянського виробництва ФАБ-50 часів Другої світової війни.

    Було призупинено всі роботи, місце знахідки огородили та передали під охорону працівникам поліції. 

    «23 травня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежили територію, прилеглу до місця небезпечної знахідки, а потім з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки, завантажили авіабомбу в спецавтомобіль та у супроводі співробітників поліції вивезли за межі міста в безпечне місце, де знищили шляхом контрольованого підриву», - повідомили в ДСНС.

    Нагадаємо, у Києві піротехніки вилучили та знищили дві мінометні міни.

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