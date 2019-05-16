У Києві виявили дві міни



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Піротехніки ДСНС знищили боєприпаси на полігоні

За минулу добу 15 травня у Києві піротехніки вилучили та знищили 2 одиниці вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, на вул. Дамбова, 204-А, що у Дніпровському районі столиці, групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру було виявлено мінометну міну Д-82 мм, а в урочищі Лиса гора, що у Голосіївському районі столиці, виявлено мінометну міну Д-50. Всі боєприпаси часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 489 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», - закликають у ДСНС.





Нагадаємо, 8 травня під час обстеження території с. Бушеве Рокитнянського району та с. Грушів Миронівського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено авіаційну бомбу АО-10 та 2 авіаційні бомби АО-2.5.