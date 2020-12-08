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    Думки вголос

    Ісламські терористи зі всього світу отримали сигнал від Росії

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Фото: Baza - Ісламські терористи зі всього світу отримали сигнал від Росії
    Фото: Baza

    «Ви герої, в путінській Росії вас поважають. Тільки не забувайте – наші спільні вороги на Заході»

    Мовою оригіналу

    Сигнал террористам

    Из новостей Евроньюс: «В Чечне с почестями похоронили террориста, обезглавившего французского учителя».

    Неправильно. Нет сейчас независимого государства «Чечня». Есть российская сатрапия с таким названием. И местные власти во главе с «пехотинцем Путина» работают по указке Кремля. Чествование покойного убийцы безсомнения тоже не только в Грозном согласовано.

    Без одобрения Кадырова в Чечне «муха не пролетит». А сам он не разрешил бы без кремлевского одобрения акцию, имеющую внешнеполитический резонанс.

    Таким образом потенциальным исламским террористам во всем мире посылается месседж: «Вы герои, в путинской России вас уважают. Только не забывайте – наши общие враги на Западе».

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Чечня тероризм
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