Ісламські терористи зі всього світу отримали сигнал від Росії

«Ви герої, в путінській Росії вас поважають. Тільки не забувайте – наші спільні вороги на Заході»

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Сигнал террористам

Из новостей Евроньюс: «В Чечне с почестями похоронили террориста, обезглавившего французского учителя».

Неправильно. Нет сейчас независимого государства «Чечня». Есть российская сатрапия с таким названием. И местные власти во главе с «пехотинцем Путина» работают по указке Кремля. Чествование покойного убийцы безсомнения тоже не только в Грозном согласовано.

Без одобрения Кадырова в Чечне «муха не пролетит». А сам он не разрешил бы без кремлевского одобрения акцию, имеющую внешнеполитический резонанс.

Таким образом потенциальным исламским террористам во всем мире посылается месседж: «Вы герои, в путинской России вас уважают. Только не забывайте – наши общие враги на Западе».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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