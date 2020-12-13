У Чечні за добу зафіксували шість землетрусів

Повідомлень про постраждалих або наслідки від землетрусу в МНС Росії не надходило

У Чечні 13 грудня зафіксували шість землетрусів. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на пресслужбу регіонального МНС.

Зазначається, що остання сейсмологічна подія була магнітудою 2,9.

«Варто зазначити, що вся територія Північного Кавказу схильна до землетрусів. Незначні сейсмоподії трапляються по всьому світу щодня. Вони не несуть ніяких наслідків», – розповів представник відомства.

Він також зазначив, що точно передбачити час і місця землетрусу неможливо.

Перші підземні поштовхи магнітудою 5,6 були зафіксовані опівночі на глибині 25 кілометрів. У пресслужбі МНС РФ наголосили, що ніяких повідомлень про постраждалих або якісь наслідки від землетрусу у відомство не надходило.

Нагадаємо, у грудні на півночі Чилі стався землетрус магнітудою 6,1.