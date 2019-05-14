У Чехії продовжуються протести проти міністра юстиції



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Масштабна акція протесту проходила на Староміській площі Праги

Демонстрацію спричинив намір міністра юстиції Чехії Марії Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду генерального прокурора

Тисячі чехів вже третій понеділок поспіль 13 травня вийшли на протест на Староміську площу Праги та в інших містах, щоб вимагати відставки нового міністра юстиції Марії Бенешової, яку вважають соратницею прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

Про це повідомляє АР.

Демонстрацію спричинив намір міністра юстиції Марії Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду Генерального прокурора. Саме Генеральний прокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи щодо Бабіша, який потенційно може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС.

Бенешова є адвокатом і радником президента Чехії Мілоша Земана, близького союзника Бабіша. Земан неодноразово критикував обвинувачення.

Як депутат Бенешова проголосувала проти прохання поліції позбавити Бабіша депутатського імунітету перед розслідуванням. Протестувальники та опозиція кажуть, що вона може спробувати вплинути на кримінальне провадження проти чинного голови уряду. Бенешова це заперечує.

Протести мають продовжуватися, якщо влада не виконає вимогу відставки міністра. У квітні призначення Бенешової спричинило масові демонстрації по всій Чехії.

Як відомо, у 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр «Гніздо лелеки». Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

У доповіді Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) йдеться, що неправдиві та неповні дані були надані в заявці на отримання гранту ЄС на готельно-конференційний комплекс «Гніздо лелеки». Європейська комісія до 15 травня має підготувати остаточний звіт свого розслідування з приводу можливого конфлікту інтересів з боку Бабіша.

Бабіш відкидає звинувачення і називає справу політично мотивованою. Він сказав, що призначення Бенешової не є загрозою для системи правосуддя.

За оцінкою Forbes, Бабіш є другою найбагатшою людиною Чехії зі статками у $3,7 мільярди.

Джерело: Європейська правда