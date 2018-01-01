У Чехії стартують президентські вибори

На пост президента Чехії претендують 9 кандидатів

12 і 13 січня у Чехії пройде перший тур президентських виборів. У випадку, якщо ніхто не отримає підтримку у 50% голосів, за два тижні - 26-27 січня 2018 року - буде проведено другий тур. На пост президента претендують 9 кандидатів. Згідно з останніми опитуваннями, за чинного президента Чехії Мілоша Земана готові віддати свої голоси 47,6%. В той



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Головним претендентом на пост президента Чехії є нинішній глава держави Мілош Земан

На пост президента Чехії претендують 9 кандидатів

12 і 13 січня у Чехії пройде перший тур президентських виборів. У випадку, якщо ніхто не отримає підтримку у 50% голосів, за два тижні - 26-27 січня 2018 року - буде проведено другий тур.

На пост президента претендують 9 кандидатів.

Згідно з останніми опитуваннями, за чинного президента Чехії Мілоша Земана готові віддати свої голоси 47,6%.

В той же час рівень підтримки його найближчого конкурента – колишнього очільника Академії наук Чехії Їржи Драгоша – складає 44,9%.

На третьому місті композитор Міхал Горачек.

Підтримка решти кандидатів не перевищує 4%.

Загалом у президентських виборах планують прийняти участь 69% відсотків громадян країни, що мають право голосу.

У п'ятницю, 12 січня, виборчі дільниці працюватимуть з 14:00 до 22:00 за місцевим часом, а в суботу проголосувати можна буде з 08:00 до 14:00. Як очікується, попередні підсумки будуть оприлюднені вже 13 січня.

Як повідомлялося, нинішній голова уряду Чехії Андрей Бабіш, який очолив кабінет міністрів у грудні 2017 року, заявив, що проголосує за нинішнього очільника країни Мілоша Земана під час першого туру виборів.

Відповідно до Конституції Чехії президент є по суті церемоніальною фігурою, яка позбавлена значних повноважень. Однак саме очільник країни надає мандат на формування уряду.

У середу, 10 січня, парламент країни до 16 січня відтермінував голосування по вотуму довіри нинішньому уряду. У разі програшу, чого і очікують всі політики, в тому числі і сам Андрей Бабіш, Земан готовий іще раз дати йому можливість сформувати уряд.