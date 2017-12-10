Проросійський президент Чехії продовжує лідирувати в опитуваннях

Проте переобрання нинішнього президента Чехії не є гарантованим

На сьогодні діючий президент Чехії і колишній голова Соціал-демократичної партії Мілош Земан продовжує лідирувати в опитуваннях – рівень його підтримки складає 47,6%. Про це свідчать останні результати соціологічних опитувань в Чехії напередодні першого туру президентських виборів, який має пройти 12-13 січня 2018 року, пише видання EU



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Президент Чехії Мілош Земан

Проте переобрання нинішнього президента Чехії не є гарантованим

На сьогодні діючий президент Чехії і колишній голова Соціал-демократичної партії Мілош Земан продовжує лідирувати в опитуваннях – рівень його підтримки складає 47,6%. Про це свідчать останні результати соціологічних опитувань в Чехії напередодні першого туру президентських виборів, який має пройти 12-13 січня 2018 року, пише видання EU Observer.

Нинішній очільник Республіки Чехія відомий як відкритий прихильник РФ, а також євроскептик, який закликає провести референдум щодо членства країни в ЄС.

В той же час рівень підтримки його найближчого конкурента – колишнього очільника Академії наук Чехії Їржи Драгоша – складає 44,9%.

Однак неспроможність жодного із кандидатів набрати більше 50% голосів протягом першого туру означає проведення другого туру 26-27 січня 2018 року.

Видання Politico вважає, що під час проведення другого туру значно зростуть шанси Їржи Драгоша, адже для 45% чехів, як показують соціологічні опитування, Земан є неприйнятним в якості президента. В той же час у випадку Драгоша цей показник складає лише 15%, а 36% опитаних або іще недостатньо знають цього кандидата, або не сформували про нього думку.

Раніше повідомлялося, що за Земана готові віддати свої голоси 32% виборців, тоді як за його головного опонента Іржи Драгоша - 21,5%.