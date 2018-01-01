У Чехії пройде голосування щодо вотуму довіри уряду

Андрей Бабіш очікує негативного результату

У середу, 10 січня, в парламенті Чехії відповідно до національного законодавства має пройти голосування щодо вотуму довіри уряду, який був сформований у грудні 2017 року. Як очікується, кабінет міністрів на чолі із Андреєм Бабішем, який очолює партію ANO, не отримає необхідної підтримки. Про це фактично заявив сам прем’єр Чехії на фоні



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Прем'єр Чехії Андрей Бабіш

Андрей Бабіш очікує негативного результату

У середу, 10 січня, в парламенті Чехії відповідно до національного законодавства має пройти голосування щодо вотуму довіри уряду, який був сформований у грудні 2017 року.

Як очікується, кабінет міністрів на чолі із Андреєм Бабішем, який очолює партію ANO, не отримає необхідної підтримки. Про це фактично заявив сам прем’єр Чехії на фоні дебатів, які почалися зранку в парламенті і триватимуть до вечора, після чого відбудеться відповідне голосування.

Представники інших восьми партій, які пройшли до парламенту в жовтні 2017 року, заявляють про те, що в новому уряді є велика кількість конфліктів інтересів – перш за все вони стосуються нового прем’єра. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідно до Конституції Чехії нинішній уряд у разі провалу голосування в парламенті перебуватиме при владі, поки не буде сформований новий склад кабінету міністрів.

Президент Чехії Мілош Зєман має намір дати іще одну можливість Андрею Бабішу сформувати новий уряд.

Соціал-демократична партія вже заявила про те, що готова почати із ANO переговори, якщо до складу нового уряду не ввійдуть особи, які перебувають під слідством.